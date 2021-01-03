Банк Глобус
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Stringer
Повідомлень: 11442
З нами з: 23.01.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1590 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 07 гру, 2020 03:46
Stringer написав:
Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Жизнь - это для любителей острых ощущений
flysoulfly
Повідомлень: 205
З нами з: 13.01.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:00
Stringer написав:
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Обоснуйте плз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 6014
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 529 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:28
Investor_K написав: Stringer написав:
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Обоснуйте плз.
Укркап сьогоднішній стрьомніший за Шаромигу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35772
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:31
Квесторе_поверніться написав:
Укркап
що за банка?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 6014
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 529 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:40
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Укркап
що за банка?
Український капітал
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35772
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:16
Глобус запиляв якусь нову бонусну програму
під МС косить мабуть
https://globusbonus.globusbank.ua/
greenozon
Повідомлень: 10487
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 758 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:28
greenozon написав:
Глобус запиляв якусь нову бонусну програму
Ага, ещё весной. )
Более унылую програму трудно представить.
Сделали чисто для галочки, шоб було
mustbe
Повідомлень: 5059
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 488 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:51
% за декабрь уже капнули
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 6014
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 529 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
,
ingtrans
,
J
,
ramaz
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19024
2683645
92142
10959391
2602
100113