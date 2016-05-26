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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51

Re: Банк Глобус

Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 03:46

  Stringer написав:Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Жизнь - это для любителей острых ощущений
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:00

  Stringer написав:Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.


Обоснуйте плз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:28

  Investor_K написав:
  Stringer написав:Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.


Обоснуйте плз.

Укркап сьогоднішній стрьомніший за Шаромигу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:31

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Укркап
що за банка?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 6020
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Подякували: 529 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:40

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Укркап
що за банка?

Український капітал
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:16

Глобус запиляв якусь нову бонусну програму
під МС косить мабуть :)


https://globusbonus.globusbank.ua/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:28

  greenozon написав:Глобус запиляв якусь нову бонусну програму

Ага, ещё весной. )
Более унылую програму трудно представить.
Сделали чисто для галочки, шоб було
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:51

Re: Банк Глобус

% за декабрь уже капнули
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:23

  Investor_K написав:% за декабрь уже капнули

В Шаромиги прОцент капнув найпізніше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35778
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
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