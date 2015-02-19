Не, позже всех Укргаз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:21
Не, позже всех Укргаз
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58
Мега поки теж нічого не прислала. Так що наклеп на Жлобус даремний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:00
Re: Банк Глобус
Ну я получил
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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