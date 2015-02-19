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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:% за декабрь уже капнули

В Шаромиги прОцент капнув найпізніше.

Не, позже всех Укргаз
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:% за декабрь уже капнули

В Шаромиги прОцент капнув найпізніше.

Не, позже всех Укргаз

Мега поки теж нічого не прислала. Так що наклеп на Жлобус даремний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:00

Re: Банк Глобус

Ну я получил
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 6023
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  #<1 ... 710711712713
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