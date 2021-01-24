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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:% за декабрь уже капнули

В Шаромиги прОцент капнув найпізніше.

Не, позже всех Укргаз
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:% за декабрь уже капнули

В Шаромиги прОцент капнув найпізніше.

Не, позже всех Укргаз

Мега поки теж нічого не прислала. Так що наклеп на Жлобус даремний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:00

Re: Банк Глобус

Ну я получил
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 16:03

Говорят, в понедельник ставки по депозитам снижаются :(
Никогда так не было - и вот опять. В понедельник заканчивается депозит маленький, думал пролонгировать, а тут фиг тебе! Сглазил что ли кто? Пять раз такая же фигня с РВС была :(
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:44

Фигасе! Таки да, снизили на 1% ставки, на срок до 92 дней вообще на 2%.
Но и это еще не все. Также порезали бонус за автопролонгацию (1% -> 0,5%).
Думал пролонгировать под 12,5%, но под 11%... Прощай, Шарик.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:39

  candidat написав:Думал пролонгировать под 12,5%, но под 11%... Прощай, Шарик.

Ну, а куда дальше?
11% это еще более-менее. Скоро еще понизят.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:01

  lubopytnaya написав:
  candidat написав:Думал пролонгировать под 12,5%, но под 11%... Прощай, Шарик.

Ну, а куда дальше?
11% это еще более-менее. Скоро еще понизят.

Скоро это скоро, а мне сегодня ж надо :) К тому же 11% это для тех, у кого больше 100 тысяч, или для пенсионеров. Я лично ни туда, ни сюда, так что было бы вообще 10,5%. И это еще и на два года.
Понятно, что есть и меньше, но есть же и 12%.
Востаннє редагувалось candidat в Пон 25 січ, 2021 14:18, всього редагувалось 1 раз.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:14

Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Сейчас попробовал перевести чуть больше 3 тысяч грн., так выдало, что платіж відхилено. Причем аж после введения 3Dsecure-кода. Когда, например, по картам, которые ПУМБ обслуживает, посылают, так сразу же, а не после кода.
candidat
 
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