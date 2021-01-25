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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:06

  Goodman написав:
  candidat написав:Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Там есть настройки лимитов , смотрите в свойствах карти.
Тянуть платно. Глобус-жлобус.

с депозитной -- нашару 8)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:09

  Goodman написав:
  candidat написав:Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Там есть настройки лимитов , смотрите в свойствах карти.
Тянуть платно. Глобус-жлобус.

тягнути стороннім сервісом безкоштовно з депозитної, ліміт мабуть 5000, піднімається гарячкою.
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:22

  wolt450 написав:
  Goodman написав:
  candidat написав:Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Там есть настройки лимитов , смотрите в свойствах карти.
Тянуть платно. Глобус-жлобус.

тягнути стороннім сервісом безкоштовно з депозитної, ліміт мабуть 5000, піднімається гарячкою.

В ИБ(в апликухе) нужно изменить общий лимит на оплату товаров и в интернете
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:47

Re: Банк Глобус

А поповнити депо з іншого банку сепом напряму можна?
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:50

  vitkos написав:А поповнити депо з іншого банку сепом напряму можна?

можно
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:05

Дайте прогноз устойчивости банка, не завалять?
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:16

  Goodman написав:Дайте прогноз устойчивости банка, не завалять?

А мне пофиг, я банке больше 200К и не даю, особенно Шаромыге, который меняет условия пополнения депозитов находу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:38

  Goodman написав:Дайте прогноз устойчивости банка, не завалять?

Так ще немає річного звіту банки...по старій памяті за звітом за 3 квартал катастрофічних причин нестійкості не виявлено.
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