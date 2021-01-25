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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:06
Goodman написав: candidat написав:
Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты
сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Там есть настройки лимитов , смотрите в свойствах карти.
Тянуть платно. Глобус-жлобус.
с депозитной -- нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:09
Goodman написав: candidat написав:
Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Там есть настройки лимитов , смотрите в свойствах карти.
Тянуть платно. Глобус-жлобус.
тягнути стороннім сервісом безкоштовно з депозитної, ліміт мабуть 5000, піднімається гарячкою.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:22
wolt450 написав: Goodman написав: candidat написав:
Подскажите, перед тем, как тянуть р2р с депозитной карты сторонним сервисом, надо какие-то лимиты поднимать, блокировку снимать или еще что-то?
Там есть настройки лимитов , смотрите в свойствах карти.
Тянуть платно. Глобус-жлобус.
тягнути стороннім сервісом безкоштовно з депозитної, ліміт мабуть 5000, піднімається гарячкою.
В ИБ(в апликухе) нужно изменить общий лимит на оплату товаров и в интернете
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 25 січ, 2021 20:47
А поповнити депо з іншого банку сепом напряму можна?
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Додано: Пон 25 січ, 2021 20:50
vitkos написав:
А поповнити депо з іншого банку сепом напряму можна?
можно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 25 січ, 2021 21:05
Дайте прогноз устойчивости банка, не завалять?
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Goodman
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Додано: Пон 25 січ, 2021 21:16
Goodman написав:
Дайте прогноз устойчивости банка, не завалять?
А мне пофиг, я банке больше 200К и не даю, особенно Шаромыге, который меняет условия пополнения депозитов находу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 25 січ, 2021 21:38
Goodman написав:
Дайте прогноз устойчивости банка, не завалять?
Так ще немає річного звіту банки...по старій памяті за звітом за 3 квартал катастрофічних причин нестійкості не виявлено.
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