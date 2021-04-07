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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 бер, 2021 18:47
Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Насколько реально?
Новий процесінг покаже.
Как в свое время в Дельте?
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Додано: Пон 29 бер, 2021 19:01
Investor_K написав:
Как в свое время в Дельте?
Там только Мастер страдал. Виза рулила до последнего.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 11:50
ПрОцент з карти під депо пішов геть з Шаромиги.
Поспішайте...кажуть в 14-00 процесінгу капут.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:00
Квесторе_поверніться написав:
ПрОцент з карти під депо пішов геть з Шаромиги.
А овера не буде? Я розумію, що сьогодні останній день діють тарифи, де манісенд безкоштовний, але Жлобус у минулому вже нараховував комісію згідно тарифі на дату списання, а не проведення операції.
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klug
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:12
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
ПрОцент з карти під депо пішов геть з Шаромиги.
А овера не буде? Я розумію, що сьогодні останній день діють тарифи, де манісенд безкоштовний, але Жлобус у минулому вже нараховував комісію згідно тарифі на дату списання, а не проведення операції.
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 кві, 2021 20:46
Квесторе_поверніться написав:
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
а що там контролювати?
в 8-47 гроші зайшли (згідно вайбера)
в 8-55 висмоктав на форвард
через 30 хв подзвонив моніторинг , спитав, чи все добре.
безпека на кожному кроці.
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Goodman
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Додано: Чет 01 кві, 2021 20:56
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
а що там контролювати?
в 8-47 гроші зайшли (згідно вайбера)
в 8-55 висмоктав на форвард
через 30 хв подзвонив моніторинг , спитав, чи все добре.
безпека на кожному кроці.
Якщо сьогодні провелися значить все ок.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 кві, 2021 21:13
Квесторе_поверніться там на руку грає перехід на новий процессінг , вони зупиняються і мудрують, не до оверів їм.
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Goodman
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Додано: Чет 01 кві, 2021 21:34
А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 08 кві, 2021 00:09
Квесторе_поверніться написав:
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
Як проходять контрольні стрільби?
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klug
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klug
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