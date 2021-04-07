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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 18:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Насколько реально?

Новий процесінг покаже.

Как в свое время в Дельте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:01

Re: Банк Глобус

  Investor_K написав:Как в свое время в Дельте?

Там только Мастер страдал. Виза рулила до последнего.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:50

ПрОцент з карти під депо пішов геть з Шаромиги.
Поспішайте...кажуть в 14-00 процесінгу капут.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:00

  Квесторе_поверніться написав:ПрОцент з карти під депо пішов геть з Шаромиги.

А овера не буде? Я розумію, що сьогодні останній день діють тарифи, де манісенд безкоштовний, але Жлобус у минулому вже нараховував комісію згідно тарифі на дату списання, а не проведення операції.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:12

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПрОцент з карти під депо пішов геть з Шаромиги.

А овера не буде? Я розумію, що сьогодні останній день діють тарифи, де манісенд безкоштовний, але Жлобус у минулому вже нараховував комісію згідно тарифі на дату списання, а не проведення операції.

Може бути й овер...слід проконтролювати ...
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:46

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Може бути й овер...слід проконтролювати ...
а що там контролювати?
в 8-47 гроші зайшли (згідно вайбера)
в 8-55 висмоктав на форвард
через 30 хв подзвонив моніторинг , спитав, чи все добре.
безпека на кожному кроці.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:56

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Може бути й овер...слід проконтролювати ...
а що там контролювати?
в 8-47 гроші зайшли (згідно вайбера)
в 8-55 висмоктав на форвард
через 30 хв подзвонив моніторинг , спитав, чи все добре.
безпека на кожному кроці.

Якщо сьогодні провелися значить все ок.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:13

Квесторе_поверніться там на руку грає перехід на новий процессінг , вони зупиняються і мудрують, не до оверів їм.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:34

А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:09

  Квесторе_поверніться написав:Може бути й овер...слід проконтролювати ...

Як проходять контрольні стрільби?
klug
 
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