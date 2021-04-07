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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:07
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
Як проходять контрольні стрільби?
Стирчу в мінусі...стрільба невдала...банка заробляє на мені 50% річних.
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Квесторе_поверніться
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