|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:07
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
Як проходять контрольні стрільби?
Стирчу в мінусі...стрільба невдала...банка заробляє на мені 50% річних.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37037
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:08
Квесторе_поверніться написав:
А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?
Мені сказали, що партнерів нема.
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:53
darmet написав: Квесторе_поверніться написав:
А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?
Мені сказали, що партнерів нема.
А мені шо Оксі ше лишився.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37037
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1858 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7745
|1740645
|
|
|47056
|5912228
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6782
|1521662
|
Чет 08 кві, 2021 13:05
cohan
|