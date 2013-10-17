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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:07

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Може бути й овер...слід проконтролювати ...

Як проходять контрольні стрільби?

Стирчу в мінусі...стрільба невдала...банка заробляє на мені 50% річних. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37039
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:08

  Квесторе_поверніться написав:А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?

Мені сказали, що партнерів нема.
darmet
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 29.03.09
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Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:53

  darmet написав:
  Квесторе_поверніться написав:А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?

Мені сказали, що партнерів нема.

А мені шо Оксі ше лишився.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:57

Підкажіть, будь ласка, як зв'язатися з Остапом?
kharkiver
 
Повідомлень: 117
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Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 724725726727
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