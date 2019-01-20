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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:07
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Може бути й овер...слід проконтролювати ...
Як проходять контрольні стрільби?
Стирчу в мінусі...стрільба невдала...банка заробляє на мені 50% річних.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:08
Квесторе_поверніться написав:
А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?
Мені сказали, що партнерів нема.
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darmet
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:53
darmet написав: Квесторе_поверніться написав:
А банкомати банків партнерів для Шаромиги якісь лишаються на халяву по депокартах?
Мені сказали, що партнерів нема.
А мені шо Оксі ше лишився.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:57
Підкажіть, будь ласка, як зв'язатися з Остапом?
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kharkiver
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Додано: Суб 10 кві, 2021 05:45
Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.
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anikola13
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Додано: Суб 10 кві, 2021 06:24
kharkiver написав:
Підкажіть, будь ласка, як зв'язатися з Остапом?
....по телефону
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abc111
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Додано: Суб 10 кві, 2021 06:24
kharkiver написав:
Підкажіть, будь ласка, як зв'язатися з Остапом?
Бендером?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:04
anikola13 написав:
Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.
Тут слід конкретизувати по входу і між своїми рахунками...це звідки і куди платний і яким агрегатором?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:16
Investor_K написав: kharkiver написав:
Підкажіть, будь ласка, як зв'язатися з Остапом?
Бендером?
Сам Бендер представляется как Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей (в «Двенадцати стульях») и Бендер-Задунайский (в «Золотом телёнке»). В романе «Золотой телёнок» Бендера также именуют Остап Ибрагимович.
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greenozon
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