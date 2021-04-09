Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдой
opsydorenko@globusbank.com.ua
Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:22
Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдой
opsydorenko@globusbank.com.ua
Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
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