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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:22

Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдой
opsydorenko@globusbank.com.ua

Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:15

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.

Тут слід конкретизувати по входу і між своїми рахунками...це звідки і куди платний і яким агрегатором?

Маю на увазі депозитну картку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:23

Re: Банк Глобус

  anikola13 написав:Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.

а че ж не быть платными?
со мной год назад снасильничали и переложили вклады автоматом на новый срок .
правда лоханулся шарик - переложил под 14,5, просчитался по учетной ставке
вот и думает немного побрить депозитчикофф.....
Goodman
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