Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдой
opsydorenko@globusbank.com.ua
Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:22
Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдой
opsydorenko@globusbank.com.ua
Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
Додано: Суб 10 кві, 2021 21:15
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:23
Re: Банк Глобус
а че ж не быть платными?
со мной год назад снасильничали и переложили вклады автоматом на новый срок .
правда лоханулся шарик - переложил под 14,5, просчитался по учетной ставке
вот и думает немного побрить депозитчикофф.....
Додано: Вів 13 кві, 2021 13:27
Re: Банк Глобус
В гривні ставки підняли
Додано: Сер 14 кві, 2021 00:01
Додано: Сер 14 кві, 2021 08:55
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 15 кві, 2021 00:19
Re: Банк Глобус
У мене лежить тут небагато, але всерйоз подумую забрати все, щоб потім не мати зайвих клопотів...
Боюсь, цю тему даремно підняли - от прийде "ікатєль" і знову почне свої недолугі питання задавати (щоб повідомлень побільше під його ніком світилось)
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