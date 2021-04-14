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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:22

Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдой
opsydorenko@globusbank.com.ua

Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:15

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.

Тут слід конкретизувати по входу і між своїми рахунками...це звідки і куди платний і яким агрегатором?

Маю на увазі депозитну картку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:23

Re: Банк Глобус

  anikola13 написав:Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.

а че ж не быть платными?
со мной год назад снасильничали и переложили вклады автоматом на новый срок .
правда лоханулся шарик - переложил под 14,5, просчитался по учетной ставке
вот и думает немного побрить депозитчикофф.....
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:27

Re: Банк Глобус

В гривні ставки підняли
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 00:01

  wolt450 написав:В гривні ставки підняли

Которые сроком на три года под 11% ежемесячно?
Я тоже на них внимание обратила.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:55

Re: Банк Глобус

  lubopytnaya написав:на три года

два з половиною.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 00:19

Re: Банк Глобус

У мене лежить тут небагато, але всерйоз подумую забрати все, щоб потім не мати зайвих клопотів..
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:57

AleksD А какие проблемы могут быть?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:06

  vovareuckij написав:AleksD А какие проблемы могут быть?

Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:28

  Квесторе_поверніться написав:
  vovareuckij написав:AleksD А какие проблемы могут быть?

Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.

Де закриють?
Investor_K
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