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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:22
Издеваетесь над человеком.)
Когда то писал ему сюдойopsydorenko@globusbank.com.ua
Начальник відділу інформаційного обслуговування клієнтів управління дистанційного обслуговування клієнтів
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guntherhouse777
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Додано: Суб 10 кві, 2021 21:15
Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав:
Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.
Тут слід конкретизувати по входу і між своїми рахунками...це звідки і куди платний і яким агрегатором?
Маю на увазі депозитну картку.
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anikola13
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:23
anikola13 написав:
Не пойму, а что такие заградительные тарифы? р2р платный, вход платный, перевод между своими счетами платный.
а че ж не быть платными?
со мной год назад снасильничали и переложили вклады автоматом на новый срок .
правда лоханулся шарик - переложил под 14,5, просчитался по учетной ставке
вот и думает немного побрить депозитчикофф.....
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Goodman
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:27
В гривні ставки підняли
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wolt450
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Додано: Сер 14 кві, 2021 00:01
wolt450 написав:
В гривні ставки підняли
Которые сроком на три года под 11% ежемесячно?
Я тоже на них внимание обратила.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:55
lubopytnaya написав:
на три года
два з половиною.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 15 кві, 2021 00:19
У мене лежить тут небагато, але всерйоз подумую забрати все, щоб потім не мати зайвих клопотів..
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AleksD
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:57
AleksD А какие проблемы могут быть?
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vovareuckij
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:06
vovareuckij написав:AleksD
А какие проблемы могут быть?
Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 11:28
Квесторе_поверніться написав: vovareuckij написав:AleksD
А какие проблемы могут быть?
Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
Де закриють?
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Investor_K
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