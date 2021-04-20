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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vovareuckij написав:AleksD А какие проблемы могут быть?

Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.

Де закриють?

У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
lubopytnaya
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  #<1 ... 726727728729
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