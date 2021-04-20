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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: vovareuckij написав:AleksD
А какие проблемы могут быть?
Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
Де закриють?
У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
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