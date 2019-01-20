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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: vovareuckij написав:AleksD
А какие проблемы могут быть?
Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
Де закриють?
У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:01
Прийшло СМС
Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року
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на сайті банку мабуть мова про це - https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.
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П'ят 23 кві, 2021 10:52
joik
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