RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vovareuckij написав:AleksD А какие проблемы могут быть?

Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.

Де закриють?

У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:01

Прийшло СМС

Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року

---
на сайті банку мабуть мова про це - https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11206
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 726727728729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, ingtrans, ramaz, Spring, valya, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4732, 4733, 4734
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47335 5965104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 11:20
unknownurl
Банк Восток 1 ... 27, 28, 29
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
283 286720
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 10:52
joik
Альфа-Банк 1 ... 9457, 9458, 9459
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94584 11425427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 10:35
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.