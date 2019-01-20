|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: vovareuckij написав:AleksD
А какие проблемы могут быть?
Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
Де закриють?
У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4334
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1294 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:01
Прийшло СМС
Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року
---
на сайті банку мабуть мова про це - https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11206
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:37
Малуватий прОцент.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37209
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1868 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, ingtrans
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19340
|2765851
|
П'ят 23 кві, 2021 14:20
ВIВ
|
|47344
|5965957
|
|
|283
|286802
|
П'ят 23 кві, 2021 10:52
joik
|