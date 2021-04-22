У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:01
Прийшло СМС
Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року
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на сайті банку мабуть мова про це -
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:37
Малуватий прОцент.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:44
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:11
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:59
деякі аналітики прогнозують, що підскоки депозитних %% є моментові, вже літо-осінь буде продовжуватись спад, звідси і зміст
PS можна спрбувати скомбінувати акційний депозит із програмою "Бонус до депозиту" від мінфіна - буде ще більший %%
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