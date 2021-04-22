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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vovareuckij написав:AleksD А какие проблемы могут быть?

Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.

Де закриють?

У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:01

Прийшло СМС

Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року

---
на сайті банку мабуть мова про це - https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:37

  greenozon написав:Прийшло СМС

Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року

---
на сайті банку мабуть мова про це - https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.

Малуватий прОцент. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:36

Квесторе_поверніться
да и банк "шариковский" :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:44

  хуторянка написав:Квесторе_поверніться
да и банк "шариковский" :mrgreen:

Ага...депокарту комісом обложив на безнал вихід.
Потрібно йти в відділення...ковід заразу розносити чи заразитись...ганьба.
Не дбають про здоровя маленького Українця.
Шаромига...давай депо карту без комісу.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:11

  greenozon написав:Прийшло СМС

Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ

Сьогодні прийшло?
Я отримав ще в понеділок.
Але смисл?
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:59

  AleksD написав:
  greenozon написав:Прийшло СМС

Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ

Сьогодні прийшло?
Я отримав ще в понеділок.
Але смисл?



деякі аналітики прогнозують, що підскоки депозитних %% є моментові, вже літо-осінь буде продовжуватись спад, звідси і зміст

PS можна спрбувати скомбінувати акційний депозит із програмою "Бонус до депозиту" від мінфіна - буде ще більший %%
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:09

Re: Банк Глобус

за пролонгацію в гривні вже 0.5%, а не 1%
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:53

  greenozon написав:Прийшло СМС

Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року

---
на сайті банку мабуть мова про це - https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.


«Класичний - UAH акція "КОРЗИНКА ГОСТИНЦІВ"» :lol:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14

Re: Банк Глобус

Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить
Investor_K
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