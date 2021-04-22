Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:59
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: vovareuckij написав: AleksD
А какие проблемы могут быть?
Закриють відділення ...а винести суму можна лише з комісією.
Де закриють?
У Квестора, у них там частенько закрывают отделения.
lubopytnaya
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:01
Прийшло СМС
Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
отримай +1% річних при розміщенні від 1 року
---
на сайті банку мабуть мова про це -
https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... odnya.html
Термін дії акційних умов – з 12 квітня до 14 травня 2021 року.
greenozon
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:37
Малуватий прОцент.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:44
хуторянка написав: Квесторе_поверніться
да и банк "шариковский"
Ага...депокарту комісом обложив на безнал вихід.
Потрібно йти в відділення...ковід заразу розносити чи заразитись...ганьба.
Не дбають про здоровя маленького Українця.
Шаромига...давай депо карту без комісу.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:11
greenozon написав:
Прийшло СМС
Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
Сьогодні прийшло?
Я отримав ще в понеділок.
Але смисл?
AleksD
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:59
AleksD написав: greenozon написав:
Прийшло СМС
Акція ДЕПОЗИТ ПАСХАЛЬНИЙ
Сьогодні прийшло?
Я отримав ще в понеділок.
Але смисл?
деякі аналітики прогнозують, що підскоки депозитних %% є моментові, вже літо-осінь буде продовжуватись спад, звідси і зміст
PS можна спрбувати скомбінувати акційний депозит із програмою "Бонус до депозиту" від мінфіна - буде ще більший %%
greenozon
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:09
за пролонгацію в гривні вже 0.5%, а не 1%
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:53
«Класичний - UAH акція "КОРЗИНКА ГОСТИНЦІВ"»
sens
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14
Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить
Investor_K
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