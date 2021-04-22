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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:36

  Investor_K написав:Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить

Це під депо?
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Повідомлень: 37227
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:37

Re: Банк Глобус

Ну да.
Investor_K
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Повідомлень: 6402
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:40

  Investor_K написав:Ну да.

На 5 років?
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Повідомлень: 37227
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1869 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:42

Там меньше. 2 было типа под столбики. Но ограничили пополнение.
Investor_K
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Повідомлень: 6402
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:47

  Investor_K написав:Там меньше. 2 было типа под столбики. Но ограничили пополнение.

В сенсі, карту на 5 років зараз видають?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:52

Re: Банк Глобус

Ні. На 2 роки. Через 2 роки мабуть треба буде знови платити за активацію
Investor_K
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Повідомлень: 6402
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:56

  Investor_K написав:Ні. На 2 роки. Через 2 роки мабуть треба буде знови платити за активацію

Тут пишуть шо на 5 років
https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37227
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Ні. На 2 роки. Через 2 роки мабуть треба буде знови платити за активацію

Тут пишуть шо на 5 років
https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21

2023
Investor_K
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Повідомлень: 6402
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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