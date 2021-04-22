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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:36
Investor_K написав:
Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить
Це під депо?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:37
Ну да.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:40
Investor_K написав:
Ну да.
На 5 років?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:42
Там меньше. 2 было типа под столбики. Но ограничили пополнение.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:47
Investor_K написав:
Там меньше. 2 было типа под столбики. Но ограничили пополнение.
В сенсі, карту на 5 років зараз видають?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:52
Ні. На 2 роки. Через 2 роки мабуть треба буде знови платити за активацію
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:56
Investor_K написав:
Ні. На 2 роки. Через 2 роки мабуть треба буде знови платити за активацію
Тут пишуть шо на 5 роківhttps://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:57
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