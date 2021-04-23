Investor_K написав:Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить
А о каком смс за 3 грн вы говорите? В тарифах https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21 - п.3, без комиссии. О смс-банкинге по движению средств вообще не упоминается. Я в начале месяца, прямо перед локдауном и началом ремонта процессинга, получил депокарту - перевыпуск по сроку. Сказали - активируешь, когда мы закончим ремонтировать процессинг. Я так и сделал - на прошлой неделе бесплатно и с первого раза пришел пин код.
Investor_K написав:Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить
А о каком смс за 3 грн вы говорите? В тарифах https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21 - п.3, без комиссии. О смс-банкинге по движению средств вообще не упоминается. Я в начале месяца, прямо перед локдауном и началом ремонта процессинга, получил депокарту - перевыпуск по сроку. Сказали - активируешь, когда мы закончим ремонтировать процессинг. Я так и сделал - на прошлой неделе бесплатно и с первого раза пришел пин код.
Очевидно, що мова про спонсорство мобільного оператора, у якого довелося купити пакет зі 10(0) СМС за 3 грн.