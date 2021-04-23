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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 728729730731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:02

  Investor_K написав:Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить

А о каком смс за 3 грн вы говорите? В тарифах https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21 - п.3, без комиссии. О смс-банкинге по движению средств вообще не упоминается.
Я в начале месяца, прямо перед локдауном и началом ремонта процессинга, получил депокарту - перевыпуск по сроку. Сказали - активируешь, когда мы закончим ремонтировать процессинг. Я так и сделал - на прошлой неделе бесплатно и с первого раза пришел пин код.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:26

Re: Банк Глобус

в касі кажуть, тільки в Оксі можна ще зняти без комісії відсотки
wolt450
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Повідомлень: 3531
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 00:35

  la9 написав:
  Investor_K написав:Дали новую карточку. Активировалась с третьей попытки. Типа процессинг глючит. Но 3 грн за СМС пришлось заплатить

А о каком смс за 3 грн вы говорите? В тарифах https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 2019.04.21 - п.3, без комиссии. О смс-банкинге по движению средств вообще не упоминается.
Я в начале месяца, прямо перед локдауном и началом ремонта процессинга, получил депокарту - перевыпуск по сроку. Сказали - активируешь, когда мы закончим ремонтировать процессинг. Я так и сделал - на прошлой неделе бесплатно и с первого раза пришел пин код.

Очевидно, що мова про спонсорство мобільного оператора, у якого довелося купити пакет зі 10(0) СМС за 3 грн.
klug
 
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