не факт, что спишется как овер. в приложении эта "задолженность" висит в разделе Кредиты. и смс пришла о задолженности по кредиту. эти шаромыжники своими фокусамм из депозитчиков могут сделать неплательщиков по кредиту.
не факт, что спишется как овер. в приложении эта "задолженность" висит в разделе Кредиты. и смс пришла о задолженности по кредиту. эти шаромыжники своими фокусамм из депозитчиков могут сделать неплательщиков по кредиту.
Пару днів тому впали % і тіло депо, знявся овер, гарячка підтвердила. Нічого би не знав за овер, окремих СМС не було, засранці загалом
AlexSV написав:Та же самая фигня, нарисовали «долг» 6,77 грн., который возник 02.04., по дате проведения перевода P2P по счету., при том что 01.04. перевод прошёл без проблем и на счету оставался 0.
Похоже всех нагнули. Таки нагнули - ибо без разници первого стянули %% или не первого - банку заплати. меня нагнули на 3,9 + 1.1 забрали с остатка. PS Нагибают и теряет - пришла СМС , хотя смогли и в вайбере кинуть весточку БЕСПЛАТНО.