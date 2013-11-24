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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 17:57

  wolt450 написав:По депозитках % капнуть, овер спишеться

не факт, что спишется как овер. в приложении эта "задолженность" висит в разделе Кредиты. и смс пришла о задолженности по кредиту.
эти шаромыжники своими фокусамм из депозитчиков могут сделать неплательщиков по кредиту.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 18:02

  Клиент_ написав:
  wolt450 написав:По депозитках % капнуть, овер спишеться

не факт, что спишется как овер. в приложении эта "задолженность" висит в разделе Кредиты. и смс пришла о задолженности по кредиту.
эти шаромыжники своими фокусамм из депозитчиков могут сделать неплательщиков по кредиту.

Пару днів тому впали % і тіло депо, знявся овер, гарячка підтвердила. Нічого би не знав за овер, окремих СМС не було, засранці загалом
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:15

Re: Банк Глобус

Давно подключили СМС к отключенным ранее картам?
Карта уже чудным образом видна в ИБ, но никаких СМС не было о подключении.
Или это ноу-хау?
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:33

Re: Банк Глобус

  AlexSV написав:Та же самая фигня, нарисовали «долг» 6,77 грн., который возник 02.04., по дате проведения перевода P2P по счету., при том что 01.04. перевод прошёл без проблем и на счету оставался 0.

Похоже всех нагнули. Таки нагнули - ибо без разници первого стянули %% или не первого - банку заплати.
меня нагнули на 3,9 + 1.1 забрали с остатка.
PS Нагибают и теряет - пришла СМС , хотя смогли и в вайбере кинуть весточку БЕСПЛАТНО.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:38

Re: Банк Глобус

  Sergion написав:Я вам больше скажу - и в отделении не знают ни о причинах ни о возможных последствиях. Ответ у них один - "не хотите проблем - платите сейчас".

А что там знать в ИБ закладка МОИ СЧЕТА светится Сделка по кредиту .
Уже "допилили" ИБ и хотя би видно, как и за что нагибают.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:43

Re: Банк Глобус

  wolt450 написав:засранці загалом

у мене намалювало графік погашення по 0,14 грн кожний місяць цілий рік.
здаеться %% по депо не перекрие.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:26

Re: Банк Глобус

Удивительное рядом.
Тарифный план "Відсоточка+" утратил силу с 02.04.2021


Тарифы по пакетам банковских услуг действуют с 19.04.2021 (464.72 Kb)

Существенные характеристики банковского вклада - платежная карта «Ощадна» (162.36 Kb)

Калькулятор по платежной карте «Ощадна» (41.89 Kb)

https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html

Думаю, все уже знают. :mrgreen:
ruvex
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