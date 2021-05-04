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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 733734735736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
32
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:40

% p2p depo

Отменили комиссии за п2п по депозиным картам. Поменяли тарифы
globusbankofficial
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Повідомлень: 1
З нами з: 05.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:53

КАпнули % по депо. Овер 5 грн і комісію за овер 0,15 грн погасили.
Глянув в виписці в ІБ.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37293
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17

  globusbankofficial написав:Отменили комиссии за п2п по депозиным картам. Поменяли тарифы

Файлы с разными тарифами имеют одинаковое название
vollena71
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Повідомлень: 2627
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Подякував: 498 раз.
Подякували: 531 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:27

  globusbankofficial написав:Отменили комиссии за п2п по депозиным картам. Поменяли тарифы

А 5 грн овера повернете взад?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37293
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
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  #<1 ... 733734735736
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