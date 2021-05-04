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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:40
Отменили комиссии за п2п по депозиным картам. Поменяли тарифы
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globusbankofficial
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:53
КАпнули % по депо. Овер 5 грн і комісію за овер 0,15 грн погасили.
Глянув в виписці в ІБ.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17
globusbankofficial написав:
Отменили комиссии за п2п по депозиным картам. Поменяли тарифы
Файлы с разными тарифами имеют одинаковое название
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vollena71
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:27
globusbankofficial написав:
Отменили комиссии за п2п по депозиным картам. Поменяли тарифы
А 5 грн овера повернете взад?
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Квесторе_поверніться
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