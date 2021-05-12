Після уточнення інформації із менеджерами банку, вияснилося, що ці особи не являються їх працівниками. Хочу нагадати, що всі офіційні представники узгоджують співпрацю з нами та знаходяться тут Представники банків, офіційний представник банку Глобус - глобус банк
Будьте пильні, не передавайте свої особисті дані не перевіреним представникам.
Глобус банк заходив сюди після 9 березня року 2021?
Після уточнення інформації із менеджерами банку, вияснилося, що ці особи не являються їх працівниками. Хочу нагадати, що всі офіційні представники узгоджують співпрацю з нами та знаходяться тут Представники банків, офіційний представник банку Глобус - глобус банк
Будьте пильні, не передавайте свої особисті дані не перевіреним представникам.
Глобус банк заходив сюди після 9 березня року 2021?
Після уточнення інформації із менеджерами банку, вияснилося, що ці особи не являються їх працівниками. Хочу нагадати, що всі офіційні представники узгоджують співпрацю з нами та знаходяться тут Представники банків, офіційний представник банку Глобус - глобус банк
Будьте пильні, не передавайте свої особисті дані не перевіреним представникам.
Глобус банк заходив сюди після 9 березня року 2021?
Ні, на жаль.
Так отож. Від "зайця" хоч якась користь є спільноті.