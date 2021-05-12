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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 734735736737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 10:16

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Хочу застерегти! На цій гілці вже вдруге з'являється фейковий представник банку.
Ось перший - globusbank
другий - globusbankofficial

Після уточнення інформації із менеджерами банку, вияснилося, що ці особи не являються їх працівниками. Хочу нагадати, що всі офіційні представники узгоджують співпрацю з нами та знаходяться тут Представники банків, офіційний представник банку Глобус - глобус банк

Будьте пильні, не передавайте свої особисті дані не перевіреним представникам.

Глобус банк заходив сюди після 9 березня року 2021?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 10:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Хочу застерегти! На цій гілці вже вдруге з'являється фейковий представник банку.
Ось перший - globusbank
другий - globusbankofficial

Після уточнення інформації із менеджерами банку, вияснилося, що ці особи не являються їх працівниками. Хочу нагадати, що всі офіційні представники узгоджують співпрацю з нами та знаходяться тут Представники банків, офіційний представник банку Глобус - глобус банк

Будьте пильні, не передавайте свої особисті дані не перевіреним представникам.

Глобус банк заходив сюди після 9 березня року 2021?

Ні, на жаль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 11:32

  Ірина_ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Хочу застерегти! На цій гілці вже вдруге з'являється фейковий представник банку.
Ось перший - globusbank
другий - globusbankofficial

Після уточнення інформації із менеджерами банку, вияснилося, що ці особи не являються їх працівниками. Хочу нагадати, що всі офіційні представники узгоджують співпрацю з нами та знаходяться тут Представники банків, офіційний представник банку Глобус - глобус банк

Будьте пильні, не передавайте свої особисті дані не перевіреним представникам.

Глобус банк заходив сюди після 9 березня року 2021?

Ні, на жаль.

Так отож. Від "зайця" хоч якась користь є спільноті.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:41

Если что -надо звонить на горячку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 10:31

  ruvex написав:Удивительное рядом.
Тарифный план "Відсоточка+" утратил силу с 02.04.2021


Тарифы по пакетам банковских услуг действуют с 19.04.2021 (464.72 Kb)

Существенные характеристики банковского вклада - платежная карта «Ощадна» (162.36 Kb)

Калькулятор по платежной карте «Ощадна» (41.89 Kb)

https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html

Думаю, все уже знают. :mrgreen:


так и не понял до конца - тарифный план "Відсоточка+" просто изменился или его вообще закрыли напрочь?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:08

Качнув %% на Форвард. Будуть в цьому місяці брати комісію? :|
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:48

  Goodman написав:Качнув %% на Форвард. Будуть в цьому місяці брати комісію? :|

Ні, скасували з 1 травня року 2021 по карті під депо. 5 грн брали тільки в квітні.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:50

Re: Банк Глобус

  mephala написав:так и не понял до конца - тарифный план "Відсоточка+" просто изменился или его вообще закрыли напрочь?

Вроді перевели на ощадний...але ніхто не юзає в знак протесту за введений коміс.
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