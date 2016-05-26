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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 тра, 2021 07:41
Квесторе_поверніться написав:
Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.
sens, таке враження, є клієнтом усіх банків одночасно.
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Investor_K
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Додано: Чет 13 тра, 2021 10:58
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Вроді перевели на ощадний...але ніхто не юзає в знак протесту за введений коміс.
не меліть Єрундою, тут є 7% , на щось згодиться
Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.
з таким успіхом і я юзер. Лежить на полиці з прострочкою 10 грн. і невідомо в якому мінусі смс. Авось згодиться.
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Ромасик
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Додано: Чет 13 тра, 2021 11:31
Ромасик, теж маю на хазяйстві пару ще Відсоточок без +, з парою гривень.
Але юзером себе не вважаю.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 07:37
Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)
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Ромасик
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Додано: Нед 16 тра, 2021 06:51
Ромасик написав:Квесторе_поверніться
, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)
Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц
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sens
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Додано: Нед 16 тра, 2021 06:52
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.
sens, таке враження, є клієнтом усіх банків одночасно.
и тех что под Фондом Вы забыли добавить)
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sens
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Додано: Нед 16 тра, 2021 06:53
Квесторе_поверніться написав:Ромасик
, теж маю на хазяйстві пару ще Відсоточок без +, з парою гривень.
Але юзером себе не вважаю.
так как продукт иначе настроен,чем Про запас , достаточно одного счета , у меня их два , еще есть депозитный
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sens
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:06
Де звіт Шаромиги за 1 кв 2021https://globusbank.com.ua/ua/kvartalnie_otcheti.html
Шо за бізобразіє...куди гранд банкір Шева дивиться.
Чи друзяці Мамеду можна все?
Немає на них Катерини.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:12
бандитки -в тюрми!
за усе награблене пожизнєнноє ворюзі!
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greenozon
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:38
greenozon написав:
бандитки -в тюрми!
за усе награблене пожизнєнноє ворюзі!
До Суду.
Суддів які проти Катерини...женуть геть.
Догани Катерині і Дмитру незаконні... сказав Суд першої інстанції.
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Квесторе_поверніться
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