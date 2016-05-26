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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:41

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.


sens, таке враження, є клієнтом усіх банків одночасно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:58

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вроді перевели на ощадний...але ніхто не юзає в знак протесту за введений коміс.
не меліть Єрундою, тут є 7% , на щось згодиться

Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.

з таким успіхом і я юзер. Лежить на полиці з прострочкою 10 грн. і невідомо в якому мінусі смс. Авось згодиться.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 11:31

Ромасик, теж маю на хазяйстві пару ще Відсоточок без +, з парою гривень.
Але юзером себе не вважаю.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37384
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 07:37

Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)
Ромасик
 
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Подякував: 392 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 06:51

  Ромасик написав:Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)

Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 06:52

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.


sens, таке враження, є клієнтом усіх банків одночасно.
и тех что под Фондом Вы забыли добавить)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 06:53

  Квесторе_поверніться написав:Ромасик, теж маю на хазяйстві пару ще Відсоточок без +, з парою гривень.
Але юзером себе не вважаю.
так как продукт иначе настроен,чем Про запас , достаточно одного счета , у меня их два , еще есть депозитный
sens
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Повідомлень: 12583
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:06

Де звіт Шаромиги за 1 кв 2021
https://globusbank.com.ua/ua/kvartalnie_otcheti.html
Шо за бізобразіє...куди гранд банкір Шева дивиться.
Чи друзяці Мамеду можна все?
Немає на них Катерини.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:12

бандитки -в тюрми!
за усе награблене пожизнєнноє ворюзі!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:38

  greenozon написав:бандитки -в тюрми!
за усе награблене пожизнєнноє ворюзі!

До Суду.
Суддів які проти Катерини...женуть геть.
Догани Катерині і Дмитру незаконні... сказав Суд першої інстанції.
Квесторе_поверніться
 
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