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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 15:57

  sens написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)

Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц

ничего не понял с написаного, кроме конченного застройщика)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:51

  Ромасик написав:
  sens написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)

Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц

ничего не понял с написаного, кроме конченного застройщика)
кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия
sens
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