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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 тра, 2021 15:57
sens написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)
Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц
ничего не понял с написаного, кроме конченного застройщика)
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Ромасик
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Додано: Нед 16 тра, 2021 19:51
Ромасик написав: sens написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)
Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц
ничего не понял с написаного, кроме конченного застройщика)
кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия
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sens
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:00
sens написав: Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.
sens, таке враження, є клієнтом усіх банків одночасно.
и тех что под Фондом Вы забыли добавить)
а есть банки не под фондом? (кроме ощада)
У меня тоже пару акков там болтается по несколько К, чтобы проценты комис покрывали, так что еще +2 скорее пользователя.
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ol_zy
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Додано: Пон 17 тра, 2021 08:22
Панове! Певний час буду в місцевості поза банкоматами "Чучела земли" Яка є можливість безкомісійно перекинути відсотки за депозитом з депозитної картки банку на монобанк чи приват?
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i-botanik
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Додано: Пон 17 тра, 2021 08:48
i-botanik написав:
Панове! Певний час буду в місцевості поза банкоматами "Чучела земли" Яка є можливість безкомісійно перекинути відсотки за депозитом з депозитної картки банку на монобанк чи приват?
Тягнути Монею чи лікпеєм на Уні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 17 тра, 2021 11:33
i-botanik написав:
Панове! Певний час буду в місцевості поза банкоматами "Чучела земли" Яка є можливість безкомісійно перекинути відсотки за депозитом з депозитної картки банку на монобанк чи приват?
Для депозитки уже отменили комисс за р2р
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mikos
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:16
sens написав:
кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия
кредиты то хорошо. А відсоточка зачем?
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Ромасик
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Додано: Пон 17 тра, 2021 19:35
mikos
Да, с мая отменили.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 04:31
Ромасик написав: sens написав:
кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия
кредиты то хорошо. А відсоточка зачем?
Процент с депозитов,которые не пополняются,переводится на эту карту в интернет банкинг Глобус,ведроид версию не ставил. Есть пару минусов у самого договора в банке - нету ОДних реквизитов,с начала кредитования несколько раз была оплата,по квитанции видно , что счета разные в том же банке
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sens
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