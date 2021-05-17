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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 15:57

  sens написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)

Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц

ничего не понял с написаного, кроме конченного застройщика)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:51

  Ромасик написав:
  sens написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться, то і сенс не сказав, що в нього там більше грн)

Оплачиваю услуги компании партнера этого банка — на «И» начинается и на «Д» заканчивается,а порядок сумм выше на порядок , чем с десяток банков могут оплатить кешбек в календарный месяц

ничего не понял с написаного, кроме конченного застройщика)
кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:00

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і єдиний юзер ...як виняток із правила... намалювався.


sens, таке враження, є клієнтом усіх банків одночасно.
и тех что под Фондом Вы забыли добавить)

а есть банки не под фондом? (кроме ощада)
У меня тоже пару акков там болтается по несколько К, чтобы проценты комис покрывали, так что еще +2 скорее пользователя.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:22

Re: Банк Глобус

Панове! Певний час буду в місцевості поза банкоматами "Чучела земли" Яка є можливість безкомісійно перекинути відсотки за депозитом з депозитної картки банку на монобанк чи приват?
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:48

  i-botanik написав:Панове! Певний час буду в місцевості поза банкоматами "Чучела земли" Яка є можливість безкомісійно перекинути відсотки за депозитом з депозитної картки банку на монобанк чи приват?

Тягнути Монею чи лікпеєм на Уні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:33

  i-botanik написав:Панове! Певний час буду в місцевості поза банкоматами "Чучела земли" Яка є можливість безкомісійно перекинути відсотки за депозитом з депозитної картки банку на монобанк чи приват?

Для депозитки уже отменили комисс за р2р :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:16

  sens написав:кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия

кредиты то хорошо. А відсоточка зачем?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:35

mikos
Да, с мая отменили.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 04:31

  Ромасик написав:
  sens написав:кроме ипотеки этот банк проверенным клиентам одобряет кредиты на покупку АВТО, есть ещё банки , которые не платят кешбек ,но готовы подставить плечо и предложить выгодные условия

кредиты то хорошо. А відсоточка зачем?

Процент с депозитов,которые не пополняются,переводится на эту карту в интернет банкинг Глобус,ведроид версию не ставил. Есть пару минусов у самого договора в банке - нету ОДних реквизитов,с начала кредитования несколько раз была оплата,по квитанции видно , что счета разные в том же банке
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 05:20

Re: Банк Глобус

  sens написав:Процент с депозитов,которые не пополняются,переводится на эту карту в интернет банкинг Глобус

Т.е. юзаете В+ ради %% на остаток.
Но теперь ОПЯТЬ можно с Депозитки нашару тянуть Моней и кучей банок.
А какой щас % на В+? Помню, шо вывод по р2р с неё стоит 0.5%
Amethyst
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