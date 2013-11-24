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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:52
Amethyst, вихід 0,2% мін 5 грн. Але ше щомісячна мзда за СМС - 7 грн.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:59
По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
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Amethyst
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:22
Amethyst написав:
По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:29
Квесторе_поверніться написав: Amethyst написав:
По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.
А я предлагаю забить на В+/Ощадну и юзать нашару Депозитну, дергая с нее остатки.
Нефиг с Шаромыгой вааще дружить. Он мне годовые столбы залочил на пополнение, хай от теперь и облизывается
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Amethyst
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