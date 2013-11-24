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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:52

Amethyst, вихід 0,2% мін 5 грн. Але ше щомісячна мзда за СМС - 7 грн.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37401
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:59

По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
Amethyst
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Повідомлень: 191
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:13

klug, дядьку ви по суті можете щось сказати? :wink:
Amethyst
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Повідомлень: 191
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:22

  Amethyst написав:По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?

По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37401
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?

По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.

А я предлагаю забить на В+/Ощадну и юзать нашару Депозитну, дергая с нее остатки.
Нефиг с Шаромыгой вааще дружить. Он мне годовые столбы залочил на пополнение, хай от теперь и облизывается :)
Amethyst
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Повідомлень: 191
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 737738739740
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