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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:52

Amethyst, вихід 0,2% мін 5 грн. Але ше щомісячна мзда за СМС - 7 грн.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37589
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:59

По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
Amethyst
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Повідомлень: 349
З нами з: 05.05.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:13

klug, дядьку ви по суті можете щось сказати? :wink:
Amethyst
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Повідомлень: 349
З нами з: 05.05.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:22

  Amethyst написав:По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?

По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37589
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?

По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.

А я предлагаю забить на В+/Ощадну и юзать нашару Депозитну, дергая с нее остатки.
Нефиг с Шаромыгой вааще дружить. Он мне годовые столбы залочил на пополнение, хай от теперь и облизывается :)
Amethyst
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Повідомлень: 349
З нами з: 05.05.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:46

Нарешті викотили звітність за 1 квартал року 2021.
https://globusbank.com.ua/file.php?component=sys_media_doc&file=doc_cf4654c3bd209e6c191d2fc6a49657af.pdf&title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Цікаво що позичили в основному по Репоопераціях в інших банках а не в НБУ, мабуть тому
що багато з депосертифікатів НБУ винесли.
Юрики винесли біля 500 млн а фізики якусь дещицю навіть піднесли.
В ОВДП бавляться на попередньому рівню.
Був ріст процентного доходу.
Троха грошенят в банці було на 31 березня.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37589
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:24

Банк «Глобус» з 1 червня проводить акцію для своїх вкладників з виплатою першим восьми клієнтам призів від 1 тис. до 10 тис. грн.

https://minfin.com.ua/ua/2021/06/01/65676542/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:26

  greenozon написав:Банк «Глобус» з 1 червня проводить акцію для своїх вкладників з виплатою першим восьми клієнтам призів від 1 тис. до 10 тис. грн.

https://minfin.com.ua/ua/2021/06/01/65676542/

Ну да, свои люди у Шаромыги завсегда найдутся :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:22

Проявление Видсоточки

В вэб интернет-банкинге проявилась "Відсоточка" c отключенными SMS :shock:
Глюк или покращэння? :mrgreen:
konokrad
 
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