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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:52
Amethyst, вихід 0,2% мін 5 грн. Але ше щомісячна мзда за СМС - 7 грн.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:59
По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
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Amethyst
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:22
Amethyst написав:
По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:29
Квесторе_поверніться написав: Amethyst написав:
По Депозиткам СМС-инфо бесплатно были. Покращили?
По депокартах СМС і Р2Р...не тарифікуються.
Мова про В+ яка зараз вроді Ощадна.
А я предлагаю забить на В+/Ощадну и юзать нашару Депозитну, дергая с нее остатки.
Нефиг с Шаромыгой вааще дружить. Он мне годовые столбы залочил на пополнение, хай от теперь и облизывается
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Amethyst
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:46
Нарешті викотили звітність за 1 квартал року 2021.https://globusbank.com.ua/file.php?component=sys_media_doc&file=doc_cf4654c3bd209e6c191d2fc6a49657af.pdf&title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Цікаво що позичили в основному по Репоопераціях в інших банках а не в НБУ, мабуть тому
що багато з депосертифікатів НБУ винесли.
Юрики винесли біля 500 млн а фізики якусь дещицю навіть піднесли.
В ОВДП бавляться на попередньому рівню.
Був ріст процентного доходу.
Троха грошенят в банці було на 31 березня.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 чер, 2021 08:24
Банк «Глобус» з 1 червня проводить акцію для своїх вкладників з виплатою першим восьми клієнтам призів від 1 тис. до 10 тис. грн. https://minfin.com.ua/ua/2021/06/01/65676542/
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greenozon
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:22
В вэб интернет-банкинге проявилась "Відсоточка" c отключенными SMS
Глюк или покращэння?
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konokrad
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