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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:52

Новий бонус від програми Мінфіна по Глобусу


Зображення

https://docs.google.com/document/d/1hAb ... xa7Y/edit#
greenozon
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 874 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:31

Re: Банк Глобус

Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
Прораб
 
Повідомлень: 85
З нами з: 02.03.19
Подякував: 158 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 738739740741
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