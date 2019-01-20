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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:52
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greenozon
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:31
Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
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Прораб
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:28
Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
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candidat
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:09
candidat написав:
Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
Незаконно це який закон порушено?
А шо це навязування послуг від яких клієнт не може відмовитись це 100?
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:11
Прораб написав:
Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
Теж цікаво?
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