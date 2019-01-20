|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:52
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11505
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:31
Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:28
Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:09
candidat написав:
Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
Незаконно це який закон порушено?
А шо це навязування послуг від яких клієнт не може відмовитись це 100?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37630
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:11
Прораб написав:
Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
Теж цікаво?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37630
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:59
candidat написав:
Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
Так це абонка, а не поштучна оплата.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:12
Квесторе_поверніться написав: Прораб написав:
Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
Теж цікаво?
Теперь здесь только стебаются?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22
Прораб написав: Квесторе_поверніться написав: Прораб написав:
Знатоки!
Депозитку пополнить без комису никак?
Теж цікаво?
Теперь здесь только стебаются?
А зачем?
депозитка предназначена для снятия средств с депозита
А для онлайн-размещения депо в ИБ юзайте текущий счет, он нашару СЭПом пополняется
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:33
Не работает процессинг
-
ostapok
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:38
Amethyst
Его же нужно открыть, не так ли? Только в отделении?
Есть только депозитка.
Если больше никак, то и правда - зачем.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|365
|308876
|
Сер 30 чер, 2021 14:39
joik
|
|48756
|6252316
|
Сер 30 чер, 2021 14:37
joik
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19594
|2828109
|
|