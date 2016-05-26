candidat написав:Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно? И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
Практика в других банках показывает, что больше 2 мес не снимают. Вот в Глобусе включили мне счетчик, вероятно за это, по 50 коп в мес насчитывают. Все же меньше, чем 7 грн Набежит на судебный сбор, будем разговаривать В ощаде эти 14 грн уже несколько лет висят, даже умудрился карту перевыпустить с долгом.
Sergion написав:Заканчивается депо столб. Подскажите, сейчас же нет привязки депо к отделению? Можно получить депо в любом ?
Так депо на карту капне...зняття в любій касі.
после того как они нарисовали 2 овердрафта под 50% (по аккаунту операции не проводились 3 месяца) - я передумал даже забирать карту, которая как-раз через неделю после этого закончилась по сроку. По сегодняшний день они так и не смогли ответить на вопрос почему 2 овера и вообще за что? В этой банке сейчас делать нечего, короче обиделся я на них))