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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:51

  candidat написав:Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?

Практика в других банках показывает, что больше 2 мес не снимают. Вот в Глобусе включили мне счетчик, вероятно за это, по 50 коп в мес насчитывают. Все же меньше, чем 7 грн :lol: Набежит на судебный сбор, будем разговаривать :lol:
В ощаде эти 14 грн уже несколько лет висят, даже умудрился карту перевыпустить с долгом.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:58

  Прораб написав:Amethyst
Его же нужно открыть, не так ли? Только в отделении?
Есть только депозитка.
Если больше никак, то и правда - зачем. :mrgreen:

Да, я открывал в отд-и лет 5 назад. Под депо нашару открывают.
Ну можно в отд-е наличку занести :mrgreen:
Ну отакой он, Шаромыга :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:29

Привязка депо к отделению

Заканчивается депо столб. Подскажите, сейчас же нет привязки депо к отделению? Можно получить депо в любом ?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:31

  Sergion написав:Заканчивается депо столб. Подскажите, сейчас же нет привязки депо к отделению? Можно получить депо в любом ?

Так депо на карту капне...зняття в любій касі.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:21

Re: Банк Глобус

  Sergion написав:Можно получить депо в любом ?

Можно витянуть через приватсендманию и снять в любом банкомате.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:27

  Goodman написав:
  Sergion написав:Можно получить депо в любом ?

Можно витянуть через приватсендманию и снять в любом банкомате.

Тут буде комісія.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:34

  Goodman написав:
  Sergion написав:Можно получить депо в любом ?

Можно витянуть через приватсендманию и снять в любом банкомате.

через некоторые манисендии мона таки попробовать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Заканчивается депо столб. Подскажите, сейчас же нет привязки депо к отделению? Можно получить депо в любом ?

Так депо на карту капне...зняття в любій касі.


после того как они нарисовали 2 овердрафта под 50% (по аккаунту операции не проводились 3 месяца) - я передумал даже забирать карту, которая как-раз через неделю после этого закончилась по сроку. По сегодняшний день они так и не смогли ответить на вопрос почему 2 овера и вообще за что?
В этой банке сейчас делать нечего, короче обиделся я на них))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  Sergion написав:Можно получить депо в любом ?

Можно витянуть через приватсендманию и снять в любом банкомате.

Тут буде комісія.

Та, котру відмінили у травні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:15

Re: Банк Глобус

  klug написав:Та, котру відмінили у травні?

Комісія Привата при знятті в банкоматі або при заході на КДВ.
Квесторе_поверніться
 
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