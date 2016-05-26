Ромасик написав:candidat написав:Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
Практика в других банках показывает, что больше 2 мес не снимают. Вот в Глобусе включили мне счетчик, вероятно за это, по 50 коп в мес насчитывают. Все же меньше, чем 7 грн Набежит на судебный сбор, будем разговаривать
В ощаде эти 14 грн уже несколько лет висят, даже умудрился карту перевыпустить с долгом.
Так это уже в минус считают? Или у вас там есть остаток на счету, и от него отщипывают?