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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:41

  Ромасик написав:
  candidat написав:Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно?
И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?

Практика в других банках показывает, что больше 2 мес не снимают. Вот в Глобусе включили мне счетчик, вероятно за это, по 50 коп в мес насчитывают. Все же меньше, чем 7 грн :lol: Набежит на судебный сбор, будем разговаривать :lol:
В ощаде эти 14 грн уже несколько лет висят, даже умудрился карту перевыпустить с долгом.

Так это уже в минус считают? Или у вас там есть остаток на счету, и от него отщипывают?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:49

После ввода комиссии за р2р, закрыл все карты.
Остался один депозит, думал заберу в кассе и все.
Сейчас выяснилось что депозит закончится когда я буду на море.
Какую карту открыть для вывода денег?
Депозитка ПРОСТОР не поддерживает р2р?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:47

Re: Банк Глобус

  Andi_30 написав:Депозитка ПРОСТОР не поддерживает р2р?

Простір не відкривають ...відкривають Мастер.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 740741742743
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