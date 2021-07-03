candidat написав:Я правильно понимаю, что 7 грн за смс по Видсоточке/Ощадной снимается, даже если на счету 0 (ноль), а потому за месяц ни одной смс не получал? А за что тогда оплата, если услуги фактически нет? Это законно? И еще Глобус грозится в минус записывать плату за смс. Вернее, непосредственно сразу не загоняет, но при поступлении средств, грозится припомнить 7 грн за каждый месяц, пока на счету было пусто. Ну и это тоже законно? Или попахивает обманом?
Практика в других банках показывает, что больше 2 мес не снимают. Вот в Глобусе включили мне счетчик, вероятно за это, по 50 коп в мес насчитывают. Все же меньше, чем 7 грн Набежит на судебный сбор, будем разговаривать В ощаде эти 14 грн уже несколько лет висят, даже умудрился карту перевыпустить с долгом.
Так это уже в минус считают? Или у вас там есть остаток на счету, и от него отщипывают?
После ввода комиссии за р2р, закрыл все карты. Остался один депозит, думал заберу в кассе и все. Сейчас выяснилось что депозит закончится когда я буду на море. Какую карту открыть для вывода денег? Депозитка ПРОСТОР не поддерживает р2р?
Andi_30 написав:Мне открывали ПРОСТОР и сказали другую нельзя т.е. можно открыть депозитку Мастер и забрать р2р без комиссии, правильно.
У меня первий бил ПРОСТИР, потом уже перевипустили по сроку на Мастер. Сейчас Мастер, проценти забираю через Приватманисенд: ввожу все параметри карти Мастера Глобуса и кидаю на УНИ, далее по тропках и в банкомате щупаю купюри.
Вкладчик1234 начитался тарифов , там шото за сервиси написано. тяну общедоступним сервисом. Может и дольше , но на ПУМБ заходит мгновенно и отлеживаться не нужно. Примат гарантию дает на договорное пополнение, тогда как Пумб только предоставляет услугу.