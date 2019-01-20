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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:12
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sens
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Додано: Сер 07 лип, 2021 06:58
sens написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-chervni-zastosuvav-do-at-kb-globus-zahid-vplivu-za-porushennya-vimog-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu
НБУ шалунішка, не щоб вжарити на 100 500 мульонів, він пісьма відіті лі пише
ага, бачу це в них розвага така, он навіть французів пальчиком ноно робилиhttps://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
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greenozon
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Сер 07 лип, 2021 01:46
klug
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