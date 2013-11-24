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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:18
greenozon написав:
ми розіграємо 5 талонів на 10л пального
Не мелочатся, играют по-крупному )
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:33
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