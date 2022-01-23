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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:19

  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...
Flamingo
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  #<1 ... 750751752753
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