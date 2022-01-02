RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:19

  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7873
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
1
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:52

  Flamingo написав:
  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...

Работодателя мнение не интересует?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12716
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:37

Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
kotac
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:09

  kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...

по ипотеке не знаю...

Но банк был замечен в изменении условий обслуживания задним числом и наглом "выдавливании" неугодных клиентов.
Где-то читал, что руководство типа "открывало ногой двери в нацбанк" раньше,
и сейчас, возможно, аналогично.
flysoulfly
 
Повідомлень: 360
З нами з: 13.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:06

  kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...


проблемы может и были, но у укрбудовских клиентов невелик выбор

в целом обычные бандиты, действовать будут быстро и чотко
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 12:01

Нова акція в банку https://docs.google.com/document/d/18cd ... qq4_k/edit


розігрують 20 000 грн

але є умова -

☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 90 днів тому.
greenozon
 
Повідомлень: 12536
З нами з: 01.06.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:45

  greenozon написав:Нова акція в банку https://docs.google.com/document/d/18cd ... qq4_k/edit


розігрують 20 000 грн

але є умова -

☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 90 днів тому.

Рудий вже нещодавно розіграв депозитників.
Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.
Прораб
 
Повідомлень: 638
З нами з: 02.03.19
Подякував: 471 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:01

  Прораб написав:Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.

У що пропонуєте вкладати, щоб обігнати?
klug
 
Повідомлень: 6604
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:37

  klug написав:
  Прораб написав:Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.

У що пропонуєте вкладати, щоб обігнати?

Нікого нікуди не агітую. Існують межі здорового глузду з огляду на ситуацію та отримуваний профіт, IMHO.
Комусь і 0,01% непогано, а
Прораб
 
Повідомлень: 638
З нами з: 02.03.19
Подякував: 471 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 750751752753
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, VetalUA, тарасов і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7060 1751205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 21:07
Goodman
А-Банк 1 ... 1975, 1976, 1977
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19762 3298003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 20:03
Diablo1977
Райффайзен Банк 1 ... 4, 5, 6
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
53 4520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 18:48
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.