Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:19
vix написав:
В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу
Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...
Flamingo
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:52
Flamingo написав: vix написав:
В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу
Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...
Работодателя мнение не интересует?
sens
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Додано: Чет 27 січ, 2022 15:37
Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
kotac
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:09
kotac написав:
Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
по ипотеке не знаю...
Но банк был замечен
в изменении условий обслуживания задним числом
и наглом "выдавливании" неугодных клиентов.
Где-то читал, что руководство типа "открывало ногой двери в нацбанк" раньше,
и сейчас, возможно, аналогично.
flysoulfly
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:06
kotac написав:
Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
проблемы может и были, но у укрбудовских клиентов невелик выбор
в целом обычные бандиты, действовать будут быстро и чотко
cohan
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Додано: Сер 02 лют, 2022 12:01
Нова акція в банку
https://docs.google.com/document/d/18cd ... qq4_k/edit
розігрують 20 000 грн
але є умова -
☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 90 днів тому.
greenozon
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Додано: Чет 03 лют, 2022 14:45
Рудий вже нещодавно розіграв депозитників.
Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.
Прораб
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:01
Прораб написав:
Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.
У що пропонуєте вкладати, щоб обігнати?
klug
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Додано: Пон 07 лют, 2022 21:37
klug написав: Прораб написав:
Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.
У що пропонуєте вкладати, щоб обігнати?
Нікого нікуди не агітую. Існують межі здорового глузду з огляду на ситуацію та отримуваний профіт, IMHO.
Комусь і 0,01% непогано, а
Прораб
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Додано: Пон 07 лют, 2022 21:46
Меннеджер сделал все чтобы я не положил деньги на депозит . стремный банк и работники тоже . савок ...
guhkhjk
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