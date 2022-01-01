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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:19

  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:52

  Flamingo написав:
  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...

Работодателя мнение не интересует?
sens
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Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
kotac
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:09

  kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...

по ипотеке не знаю...

Но банк был замечен в изменении условий обслуживания задним числом и наглом "выдавливании" неугодных клиентов.
Где-то читал, что руководство типа "открывало ногой двери в нацбанк" раньше,
и сейчас, возможно, аналогично.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:06

  kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...


проблемы может и были, но у укрбудовских клиентов невелик выбор

в целом обычные бандиты, действовать будут быстро и чотко
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 12:01

Нова акція в банку https://docs.google.com/document/d/18cd ... qq4_k/edit


розігрують 20 000 грн

але є умова -

☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 90 днів тому.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:45

  greenozon написав:Нова акція в банку https://docs.google.com/document/d/18cd ... qq4_k/edit


розігрують 20 000 грн

але є умова -

☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 90 днів тому.

Рудий вже нещодавно розіграв депозитників.
Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:01

  Прораб написав:Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.

У що пропонуєте вкладати, щоб обігнати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:37

  klug написав:
  Прораб написав:Зі ставками нижче інфляції нехай грають самі.

У що пропонуєте вкладати, щоб обігнати?

Нікого нікуди не агітую. Існують межі здорового глузду з огляду на ситуацію та отримуваний профіт, IMHO.
Комусь і 0,01% непогано, а
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:46

Re: Банк Глобус

Меннеджер сделал все чтобы я не положил деньги на депозит . стремный банк и работники тоже . савок ...
guhkhjk
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