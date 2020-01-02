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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 17:11
Оформляв депозит в этом банке в г. Черкассы. И оформление и снятие все прошло вежливо и быстро.На все непонятные вопросы, получил понятные ответы( сотрудника зовут Катерина). Также благодарность кассиру, не знаю как зовут ее. Вернула лишние деньги при приеме в касе. Еще раз спасибо за обслуживание.
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Ярик77Страшучок
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:11
хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності
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greenozon
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:28
greenozon написав:
хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності
Зайти в ИБ и отправить. Ток это дорого.
Лучше откройте карту под Депозит, с нее сторонний р2р нашару, анлим.
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 01:46
Amethyst
А як же мішок, кеди, романтика?
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klug
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38
Всех романтиков тут отымели позапрошлым летом.
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VLADPn
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:30
VLADPn написав:
Всех романтиков тут отымели позапрошлым летом.
С приложения депозит не даёт открыть (
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sens
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