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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 17:11

Оформляв депозит в этом банке в г. Черкассы. И оформление и снятие все прошло вежливо и быстро.На все непонятные вопросы, получил понятные ответы( сотрудника зовут Катерина). Также благодарность кассиру, не знаю как зовут ее. Вернула лишние деньги при приеме в касе. Еще раз спасибо за обслуживание.
Ярик77Страшучок
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:11

хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності
greenozon
 
Повідомлень: 12613
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:28

  greenozon написав:хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності

Зайти в ИБ и отправить. Ток это дорого.
Лучше откройте карту под Депозит, с нее сторонний р2р нашару, анлим.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:46

Amethyst
А як же мішок, кеди, романтика?
klug
 
Повідомлень: 6667
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38

Re: Банк Глобус

Всех романтиков тут отымели позапрошлым летом.
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:30

  VLADPn написав:Всех романтиков тут отымели позапрошлым летом.

С приложения депозит не даёт открыть (
sens
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